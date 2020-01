Lance Livre 09-01-2020

Renovação

Com o discurso de renovar deixando de lado a “velha política”, movimentos e organizações voltados para a renovação política vão lançar candidatos.

Filiados a partidos

Uma boa parte de nomes da região de movimentos como o RenovaBR, por exemplo, está filiada a partidos políticos, o que garante o direito de disputar vagas tanto na Câmara, como no cargo majoritário a prefeito.

Biometria

A identificação do eleitor brasileiro por meio das impressões digitais atingiu 78,08% do eleitorado em todo o País, alcançando 115.469.403 pessoas.

Implantação

gradual

Com a implantação gradual, que teve início em 2008, o cadastro biométrico tem avançado anualmente. Segundo informações disponíveis na página da Biometria do Portal da Justiça Eleitoral, até o momento, 13 unidades da Federação já fizeram a revisão biométrica de mais de 99% de seus eleitores.

Carnês em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou, nesta semana, a postagem dos cerca de 142 mil carnês do IPTU de 2020.

Previsão

A previsão é de que todos sejam entregues até o dia 20 de janeiro. A partir dessa data, a Prefeitura disponibilizará a consulta e impressão de segunda via, por meio de seu site.

Ano passado

Segundo a Prefeitura, em relação ao ano passado, não houve aumento do tributo. Há apenas a atualização pela inflação de 2,54%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de outubro de 2018 a outubro de 2019. É a menor atualização dos últimos 12 anos, lembrou a Prefeitura.

Voto eletrônico

O voto eletrônico é realidade no Brasil desde 2000, quando todos os brasileiros escolheram seus representantes municipais por meio da urna eletrônica. No entanto, naquela época, verificou-se que em um procedimento eleitoral ainda havia a intervenção humana: a identificação do eleitor. Isso porque, nesse momento, o mesário recebe os documentos do votante, verifica os seus dados, digita o número na urna eletrônica, e, se aquele título fizer parte daquela seção e o eleitor não tiver votado ainda, a urna é liberada pelo mesário para que o eleitor vote.