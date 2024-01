LANCE LIVRE 09-01-2024

Governador em exercício

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, assumiu interinamente o Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira (8). André do Prado tem como reduto político o Alto Tietê.



Inauguração

André inclusive inaugurou obra na região. Como governador ele participou da entrega do Poupatempo de Biritiba Mirim. (Leia mais em Região)



130 pessoas

O novo equipamente terá capacidade para atender até 130 pessoas diariamente com emissão de RG e serviços do Detran.



Felicidade

Geralmente mais sério e acanhado nos eventos, André do Prado não escondeu a felicidade e alegria em estar como governador.



Possível candidato

Durante discurso, o também deputado estadual por Mogi, Marcos Damásio, deixou mensagem no ar sobre a possibilidade de André sair candidato a governador futuramente.



“Quem sabe”

“Quem sabe não seja o nosso futuro governador, não André?”, disse Marcos Damásio no palco.



Ashiuchi

O presidente de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, também esteve na cerimônia de inauguração do Poupatempo. Ele publicou foto ao lado de André do Prado.



Importante dia

“Parabenizo o André do Prado por este importante reconhecimento, sendo um dia especial que ficará para sempre marcado. Parabenizo também o prefeito Inho Taino e toda a cidade Biritiba que vem se desenvolvendo cada dia mais.