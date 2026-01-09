LANCE LIVRE 09-01-2026

Avanços e expectativa para 2026

A repórter do DS, Yasmin Torres, passou os primeiros dias do ano pesquisando as mensagens dos prefeitos das cidades da região para o Ano Novo que se inicia.



Agradecimentos

As mensagens são marcadas por agradecimentos à população, balanços do último ano e expectativas positivas para 2026.



Suzano

Em Suzano, conforme apurou a repórter Yasmin, o prefeito Pedro Ishi desejou um feliz ano novo às famílias suzanenses ao lado de sua esposa, presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, agradecendo o apoio recebido ao longo do primeiro ano de mandato. “O trabalho é de semeadura, de plantio diário, e vamos colhendo os frutos desse esforço coletivo, sempre com responsabilidade, diálogo e amor por Suzano”, avaliou.



Mogi

Já em Mogi das Cruzes, a prefeita Mara Bertaiolli ressaltou que 2025 foi um ano de desafios, mas também de muito trabalho e compromisso com a população. “Abraçamos Mogi das Cruzes todos os dias, com responsabilidade, escuta e respeito”, disse.



Ferraz

Em Ferraz de Vasconcelos, a prefeita Priscila Gambale destacou que o último ano entrou para a história do município, marcado por obras, serviços ampliados e ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. “Seguimos juntos, confiantes, com alegria no olhar e vontade de fazer acontecer”.



Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, definiu 2025 como um ano intenso e desafiador. “Esse novo ano chega com a promessa de conquistas para quem trabalha, acredita e faz acontecer. Que venha um ano de resultados, coragem e prosperidade”, ressaltou.



Poá

Em Poá, o prefeito Saulo Souza aproveitou a virada do ano para agradecer pelas conquistas alcançadas. “A cidade deu um grande salto neste ano, e nós plantamos boas sementes”.