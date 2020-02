Lance Livre 09-02-2020

Canal da

Câmara Federal

Por meio do número de WhatsApp (61) 99660-2003, o usuário pode consultar a veracidade de informações relacionadas à atividade, estrutura e administração da Câmara Federal e aos deputados federais no desempenho de sua função regimental.

Checagem

A Câmara dos Deputados dispõe do canal para checagem de fatos – o Comprove. e pode servir de exemplo para outras casas legislativas, inclusive dos municípios.

Resposta

Além de enviar a resposta ao cidadão por WhatsApp, a Câmara também publicará as demandas de maior interesse na página do Comprove , no Portal da Câmara, e nas redes sociais, facilitando o processo de verificação das fake news e promovendo maior transparência.

Ocorrência

Cada ocorrência levará os selos "É fato", "É falso" ou "É impreciso", acompanhado da explicação.

Atendimento

O atendimento será restrito a notícias, ou seja, matérias que possuam características do gênero textual jornalístico.

Interessados

Os interessados deverão enviar links da internet, fotos, capturas de tela, vídeos ou áudios das informações que necessitem de checagem.

Atos

Não serão checados atos praticados pelos deputados em âmbito privado, em atividades nos estados de origem ou anteriores ao mandato, segundo a Câmara.

Objetos

Também não serão objetos de checagem conceitos amplos, opiniões e tendências. O Comprove é um projeto da Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais (Semid) para que a Câmara dos Deputados reafirme seu papel institucional e se consolide como agência primária de checagem de fake news. Na página do serviço na internet, o usuário ainda encontrará dicas de como não se deixar enganar pelas notícias falsas que circulam amplamente na rede.