LANCE LIVRE 09-02-2023

Auxílio aluguel

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou a Lei 17.626/2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica em todo o Estado de São Paulo. A novidade foi publicada na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado (DOE).



Vítimas de violência

De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, a medida é de fundamental importância, pois garante às vítimas de violência doméstica uma chance de recomeçar a vida longe de seu agressor.



Formas de proteção

“O Estado de São Paulo está ampliando as formas de proteção e acolhimento às vítimas de violência doméstica. O aluguel social é mais um instrumento para auxiliar essa mulher a romper o ciclo de violência e começar uma vida nova com mais segurança e autonomia”, afirmou.



Novo delegado seccional

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu ontem com o novo titular da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, Mucio Mattos Monteiro de Alvarenga. O encontro ocorreu na sede da Polícia Civil do Alto Tietê.



Secretário de Segurança

O secretário municipal de Segurança, Afrânio Evaristo, também esteve presente. Na oportunidade, o prefeito desejou boas-vindas ao delegado e aproveitou para frisar que “a Prefeitura de Suzano, assim como a Guarda Civil Municipal, está pronta para colaborar em diversas ações”.



Discurso de ódio pela internet

No ano passado, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da Safernet, organização de defesa dos direitos humanos em ambiente virtual. As informações são da Agência Brasil.



Maior número

Esse foi o maior número de denúncias de crimes de discurso de ódio em ambiente virtual já recebidos pela organização desde 2017 e representou aumento de 67,7% em relação a 2021. O levantamento foi divulgado pela Safernet.