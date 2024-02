LANCE LIVRE 09-02-2024

1ª sessão do ano tem a presença de Ashiuchi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou na quarta-feira (7) da primeira sessão ordinária deste ano da Câmara de Suzano.



Agradecimentos

Em um breve discurso, o prefeito agradeceu a parceria do Legislativo nos últimos anos e frisou que mais melhorias serão conquistadas para a cidade antes do término deste mandato.



8 de maio

Eleitores têm até 8 de maio para tirar a primeira via do título ou regularizar a situação eleitoral e votar no pleito municipal de outubro deste ano.



Alistamento

O alistamento dos jovens que completam 16 anos até o 1º turno e desejam comparecer às urnas, mesmo tendo o voto facultativo, encerra-se na mesma data.

Solicitação

É possível solicitar as operações sem sair de casa, por meio do autoatendimento eleitoral.



Cartório eleitoral

No entanto, para a emissão do título é necessário que o eleitor compareça ao cartório eleitoral ou postos do Poupatempo com serviços da Justiça Eleitoral em até 30 dias para a coleta dos dados biométricos e validação do pedido. Para o atendimento presencial, a pessoa deve realizar agendamento prévio no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou no site do Poupatempo.



Cancelado

Quem estiver com o título cancelado, bem como aquelas pessoas que mudaram de cidade e precisam fazer a transferência de domicílio eleitoral, também têm até 8 de maio para resolver a pendência.