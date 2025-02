LANCE LIVRE 09-02-2025

Abrir um negócio

Para transformar o sonho do próprio negócio em realidade, o Sebrae Alto Tietê realiza o Seminário Empretec, que está com inscrições abertas.



Um sonho

O levantamento do GEM revela que ter o próprio negócio é o principal sonho de 48% dos brasileiros, ficando atrás apenas de viajar pelo Brasil (53%) e conquistar a casa própria (50%). No entanto, a decisão de empreender envolve diversos desafios.



Muito além

"Empreender vai muito além de ter uma ideia de negócio. É preciso estudar seu público-alvo, seus concorrentes, o local onde pretende se instalar, a viabilidade da implantação e, principalmente, conhecer suas próprias potencialidades como empreendedor. O Empretec adota uma metodologia que estimula todos esses aspectos", explica Priscila Tanihara, gestora do Empretec no Alto Tietê e analista de negócios do Sebrae-SP.



Em fevereiro

A próxima turma do seminário ocorrerá entre os dias 17 e 22 de fevereiro, no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê (Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes). O investimento é de R$2.200,00. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/empretecsebraemc. Outras informações estão disponíveis pelo WhatsApp (11) 4723-4526.



Entrevista

Para participar, é necessário passar por uma entrevista, realizada por um sistema de Inteligência Artificial que avalia os candidatos aptos para a capacitação. Durante o seminário, os participantes terão a oportunidade de conhecer seu perfil empreendedor, o que favorece o desenvolvimento de novas habilidades e, consequentemente, aumenta as chances de sucesso em seus negócios.