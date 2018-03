Lance Livre 09-03-2018

Patrulha Maria

da Penha

A Lei municipal que institui a Patrulha Maria da Penha em Suzano, de autoria da vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, foi publicada ontem pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). A informação é da assessoria de imprensa da Câmara.

Objetivo

A legislação tem o objetivo de “estabelecer relação direta com a comunidade, assegurando acompanhamento e atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com benefício de medidas protetivas, diminuindo o índice de reincidência”.

Composição

Também estabelece que a Patrulha Maria da Penha seja composta preferencialmente por Guardas Civis Municipais e coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Justificativa

Na justificativa do projeto, Gerice Lione explica que a lei visa o fortalecimento das redes de prevenção da violência doméstica e a implementação de fiscalização e acompanhamento das medidas protetivas aplicadas às mulheres vítimas de violência doméstica no município.

Unidade de saúde para a Quinta

Divisão

O vereador suplente José Daniel da Costa (PSC), o Daniel dos Fogos, teve aprovada por unanimidade indicação para que a Prefeitura de Suzano instale uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na região da Estância da Quinta Divisão, Estância Tijuco Preto, Estância Piratininga, Alta Vista, Clube dos Oficiais, Parque Astúria e Vale das Serras –bairros do Distrito de Palmeiras.

Justificativa

De acordo com a justificativa do vereador, a região sofre com a falta de uma unidade de saúde. “Com este período de epidemias e surtos de doenças os moradores ficam vulneráveis por falta de atendimento imediato”, explica Daniel dos Fogos.

Outras regiões

Ele completa que a ausência de equipamento público de saúde na Quinta Divisão faz com que os moradores tenham que se dirigir a outras regiões da cidade.