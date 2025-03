LANCE LIVRE 09-03-2025

Secretário de

Desenvolvimento Econômico

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, visitou o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Mogi das Cruzes, no distrito de Braz Cubas, para alinhar os últimos detalhes do lançamento oficial da Agenda 2040.



Abril

O evento está programado para abril, dentro das comemorações do aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, e deve reunir importantes lideranças estaduais e municipais.



Agenda 2040

A Agenda 2040 é um plano estratégico de desenvolvimento regional que tem como objetivo impulsionar a economia e fomentar a geração de emprego nos municípios do Alto Tietê.

Projeto

O projeto foi elaborado em parceria entre o Sebrae e líderes locais, contemplando eixos fundamentais como Turismo, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços. Em fevereiro, um pré-lançamento foi realizado no evento “Fórum I Conexões e Desdobramentos”, promovido pelo programa de liderança do Sebrae em Mogi das Cruzes, com a presença de autoridades e representantes do setor produtivo.



Visita

Na visita ao Sebrae, Vaz destacou a relevância da iniciativa e a necessidade de articulação entre as diferentes esferas de governo e setores da sociedade.



Visão de

longo prazo

Com uma visão de longo prazo, a Agenda 2040 busca nortear o crescimento econômico e estrutural dos municípios, promovendo a integração entre diferentes setores produtivos e incentivando a inovação.