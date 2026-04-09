LANCE LIVRE 09-04-2026

Embate com a oposição

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), decidiu ir para o embate com a oposição ao seu governo. Na inaguração das obras do prologamento da Avenida Roberto Simonsen fez discurso afirmando: “A cada crítica, entregaremos uma obra”.



Falas do prefeito

O jornalista do DS, Gabriel Vicco se debruçou, esta semana, sobre as falas do prefeito e trouxe trechos importantes retratados nesta coluna.



Brigas políticas

Após destacar a importância da inauguração e da obra, Pedro falou sobre a cidade ter sido “paralisada” durante anos por brigas políticas, ideológicas e partidárias. “Um prefeito começava uma obra, o seguinte não dava continuidade porque não era do mesmo partido”.



Não se incomoda

O chefe do Executivo fez uma declaração mais forte ao fim de seu discurso. Falou que não se incomoda com oposição e tem noção do quanto a cidade deve avançar nos próximos anos.



Anos eleitorais

Além disso, afirmou que em anos eleitorais, políticos usam a população para gerar dúvidas e deixar as pessoas contra a administração pública. Mesmo assim, disse saber que a população vai reconhecer quem trabalha pela cidade e quem “se aproveita”.



‘Meia dúzia de pessoas’

“É meia dúzia de pessoas que não se conformam com o avanço da cidade. Nesse grupo tem gente que já foi presa, condenada e não somou nada para a cidade. Agora, quer ir à Câmara fazer uso da tribuna, mas para isso precisa ser eleito vereador. Para administrar a cidade, tem que ganhar a eleição para prefeito”, continuou.



Parceria com Ashiuchi

O prefeito também falou sobre a parceria com o ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, reforçando que é uma sequência de mandato.