LANCE LIVRE 09-05-2023

Marilei é convidada para mestre de cerimônias do PL

A jornalista Marilei Schiavi, âncora do Programa Radar Noticioso da Rádio Metropolitana, foi mestre de cerimônias do evento de posse da deputada federal Rosana Valle, como presidente do PL Mulher de São Paulo, realizado na Assembleia Legislativa.



Bolsonaro e Michelle

O evento reuniu a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional, e o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Além do casal Bolsonaro, prestigiaram o evento o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, autoridades e lideranças municipais, deputados estaduais e federais, senadores e correligionários do Partido Liberal de diferentes partes do País. (Leia matéria completa na Página 4 da editoria de Cidades).



Experiências no jornalismo

“Das muitas experiências que o Jornalismo me proporciona há 30 anos, ser mestre de cerimônias é uma das funções mais desafiadoras. Tive o prazer de apresentar um grande evento do PL Mulher na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”, disse Marilei, que tem passagens como jornalista pelo Diário de Suzano (DS).



Plano Cicloviário de Suzano

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentou o Plano Cicloviário para Suzano, que propõe as diretrizes para a expansão da mobilidade ativa no município. Vem mudanças por aí!