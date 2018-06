Lance Livre 09-06-2018

Caderno

Econômico

Guarulhos sedia no próximo dia 14, quinta-feira, o lançamento da primeira edição do Caderno Econômico Alto Tietê, iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) que visa apresentar o potencial da região para os negócios e atrair investimentos.

Local

O evento acontecerá no hotel Monaco (Rua Diogo de Farias, 137 - Centro), às 8h30, com a presença do governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB); do presidente do consórcio, prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR); do prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa (PSB), o Guti; de prefeitos do Alto Tietê; do coordenador da Câmara Técnica de Desenvolvimento e Inovação do Condemat e secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI) de Guarulhos, Rodrigo Barros; e de empresários.

1ª edição

Essa primeira edição do Caderno Econômico Alto Tietê traz os principais indicadores da região nos últimos anos, complementados pelo primeiro trimestre de 2018.

Dados

Foram coletados os dados da balança comercial desde o ano 2000, até o primeiro trimestre deste ano, divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com ênfase para os anos de 2016/17 e para os dados parciais de 2018.

Relação Anual

Foram considerados também os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano de 2016 e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de 2017 e do primeiro quadrimestre de 2018, divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Evolução das

estimativas

Complementa essa primeira edição um panorama da evolução das estimativas do Produto Interno Bruto Municipal entre os anos 2010 e 2015, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Forma isolada

"A atual gestão do Condemat tem muito claro que não dá para trabalhar uma cidade de forma isolada, é preciso pensar e desenvolver a região. Além de trabalhar politicamente por essa integração, nosso objetivo é explorar as características, a diversidade e o potencial das 11 cidades do Alto Tietê", ressaltou Ashiuchi.