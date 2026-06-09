LANCE LIVRE 09-06-2026

Audiência sobre falta de água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fará nesta terça-feira, às 17 horas, na Câmara, uma audiência pública para a prestação de contas dos seus investimentos, em Suzano. Entre os temas que serão debatidos estão a falta de água, o esgotamento sanitário, a recomposição de vias públicas, o aumento das tarifas e as obras de transposição.



Convocação

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, presidida pelo vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt. Também integram a comissão os vereadores Jaime Siunte (Avante), relator, e Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, membro.



Solicitação

Durante a sessão ordinária de 29 de abril, os vereadores aprovaram a convocação da Sabesp para participar da audiência pública, após solicitação do vereador Rogerio Castilho (PSB), que apresentou críticas à atuação da companhia na cidade.



Problemas enfrentados

Na ocasião, o vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, também destacou problemas enfrentados por moradores em diferentes regiões do município.



Comissão do Turismo

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou projeto que estende o prazo de funcionamento da Comissão Especial de Vereadores (CEV) do Turismo. O Projeto de Resolução é de autoria conjunta dos vereadores Inês Paz (PSOL), Marcos Furlan (PP), Mauro Araújo (MDB), Bi Gêmeos (PSD), Pedro Komura (União Brasil), Edson Santos (PSD) e Eduardo Ota (Pode).



180 dias

Com a medida, os trabalhos da CEV terão continuidade por mais 180 (cento e oitenta) dias, permitindo que a comissão aprofunde seus estudos e discussões.



Alteração na estrutura

A proposta também inclui a alteração na estrutura da CEV, que passa de 7 (sete) para 8 (oito) membros, adicionando mais um vereador para auxiliar nas atividades: o vereador Johnross (PRD).