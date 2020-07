Lance Livre 09-07-2020

Atraso dos leitos no HC

O atraso na entrega dos leitos para tratamento de pacientes com a Covid-19 no Hospital das Clínicas de Suzano se transformou em uma grande novela.

Mobilização da classe política

Além do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e dos deputados - como Estevam Galvão de Oliveira (DEM) - que cobraram o cumprimento da promessa feita pelo Estado, a imprensa da região também se mobilizou.

Radar Noticioso

Ontem, a jornalista Marilei Schiavi, no Radar Noticioso da Rádio Metropolitana, dedicou uma parte do tempo do programa para fazer comentários cobrando transparência do Estado, no sentido de explicar o que vem ocorrendo.

30 de junho e 6 de julho

Em princípio, a entrega dos leitos estava prevista para dia 30 de junho. Mudou para 6 de julho. Nenhum dos prazos foram concretizados. Hoje espera-se a entrega oficial de 20 leitos (leia mais na Página 3 de Cidades).

Falta de explicação

O problema maior foi a falta de explicação da Secretaria Estadual da Saúde para os atrasos.

Pedido de entrevista

No dia 23 de abril - antes da promessa das datas -, o DS perguntou para a assessoria do Palácio dos Bandeirantes se seria possível o governador João Doria (PSDB) responder perguntas do jornal por WhatsApp ou por e-mail.

Pedido negado

Naquele instante, a resposta foi negativa por conta dos compromissos do governador.

Nova tentativa

O jornal tentou novamente no dia 12 de maio ouvir Doria via e-mail - encaminhando as perguntas. Outra vez houve negativa.

Representante do Estado

Fato é que seria importante a presença de um representante do Estado para tentar explicar o que vem ocorrendo.

Assembleia

O atraso dos leitos chegou, inclusive, na Assembleia Legislativa de São Paulo, repercutindo com outros deputados, não somente da região, que cobraram a promessa do Estado.