LANCE LIVRE 09-07-2023

Monitoramento contra as fake news

As prefeituras das cidades da região reforçam o monitoramento para evitar fake news nos serviços públicos.



Problema existe

O problema existe e prejudica projetos e andamento de ações municipais.



Reportagem da Saúde

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria de Saúde de Suzano alerta para anúncios falsos sobre exames oftalmológicos.



Publicações e posts

Publicações e posts nas redes sociais trazem abordagem sobre oferta de serviços; informações não condizem com os serviços prestados pela Prefeitura de Suzano.



Recomendação

A recomendação da Secretaria de Saúde ocorre em razão da veiculação de posts e publicações que não correspondem com os atendimentos que são proporcionados na rede municipal, por fontes que não são oficiais e que apresentam caráter comercial.



Raking do meio ambiente

Na semana passada, o ranking elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que avaliou 645 municípios de São Paulo, colocou Suzano em destaque no índice que avalia a gestão de resíduos sólidos.



2ª posição

A cidade ficou na 2ª posição no Alto Tietê, integrando também o grupo 173 municípios que foram categorizados como “Gestão Eficiente”, o que representa a classificação máxima no Índice de Gestão de Resíduos Sólidos (IGR).