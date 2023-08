LANCE LIVRE 09-08-2023

Controle populacional de animais

A Câmara de Suzano vota nesta quarta-feira (9) projeto de lei para instituir o protocolo Captura, Esterilização e Devolução (CED). O objetivo será o controle populacional de cães e gatos sem tutor reconhecido. A proposta é do vereador Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG.



Castração

Segundo o parlamentar, na maioria dos casos, os cães e gatos que precisam de castração vivem nas ruas ou são cães comunitários, que não têm para onde voltar após a recuperação cirúrgica.



Captura

O projeto destaca que a captura deverá ser realizada sem sofrimento e com o mínimo estresse do animal, que poderá ser microchipado e identificado.



Clube do Livro

A Secretaria de Cultura de Suzano inicia nesta quarta-feira (9) mais uma edição do Clube do Livro na Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra, localizada no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), das 19h30 às 21 horas.



Interessados

Os interessados em participar da atividade, que visa aproximar as pessoas da leitura de uma forma divertida e descontraída, podem confirmar o cadastro de participação no local. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada.



Iniciativa

Na iniciativa, promovida mensalmente, é escolhido um curador ou curadora diferente para uma obra literária ser debatida em quatro encontros, com duração de uma hora e meia cada.



Ações

Neste mês, as ações serão conduzidas pela artista visual e plástica, educadora, pesquisadora e escritora Elidayana Alexandrino, que irá abordar as obras “Canções de Amor e Dengo”, da escritora Maria Aparecida da Silva, e “Protestos e Outros Poemas”, de autoria de Carlos Assumpção.