Lance Livre

LANCE LIVRE 09-08-2025

09 agosto 2025

UMC na 17ª  Festa Nordestina de Suzano 
Até o dia 10 de agosto de 2025, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) estará presente na 17ª Festa Nordestina de Suzano, um dos eventos culturais mais tradicionais da região, realizado no Parque Max Feffer, em Suzano.  
 
Celebração
A celebração homenageia a rica herança cultural do Nordeste brasileiro, reunindo gastronomia típica, música e manifestações populares, com expectativa de público de até 20 mil pessoas por dia.
 
Tradições 
Reconhecida como um dos principais eventos do calendário cultural da região, a Festa Nordestina de Suzano celebra as tradições do Nordeste e promove o encontro entre diferentes comunidades migrantes, especialmente em uma cidade como Suzano, onde a presença nordestina é marcante.

Primeira vez 
Pela primeira vez, a UMC contará com um stand exclusivo, oferecendo atendimento personalizado ao público, com informações sobre seus cursos e projetos, além da distribuição de brindes.
 
Câmara de  Mogi presta  homenagem  ao basquete
A Câmara Municipal de Mogi aprovou requerimento de “Votos de Aplausos e Congratulações” às categorias de base do Mogi Basquete pelas recentes conquistas em competições nacionais e internacionais.
 
Iniciativa 
A honraria é uma iniciativa da vereadora Priscila Yamagami Kähler (PP), mas foi subscrita pela totalidade de vereadores. O documento parlamentar destaca a participação das equipes mogianas na Copa Kénia, realizada em Eldorado, Misiones, Argentina, onde a equipe Sub-16 obteve a vitória. 