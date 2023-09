LANCE LIVRE 09-09-2023

Audiência pública

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano realizará, na próxima segunda-feira (11), a audiência pública referente à elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024.



Cineteatro

O evento ocorrerá no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista), às 18 horas, e será aberto a todos, com o objetivo de estimular a presença popular na elaboração da peça, reunindo sugestões, ideias e opiniões sobre as prioridades para o município no próximo ano.



Itamar Viana

De acordo com o chefe da pasta, Itamar Viana, a atividade é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo uma etapa importante que garante mais transparência e participação nos atos públicos. Além da audiência pública, a manifestação popular também foi expressa de maneira virtual por meio do formulário on-line que ficou disponível no site da Prefeitura de Suzano até meados de agosto.



Iniciativas

O secretário explica que ambas as iniciativas auxiliam o Poder Público na identificação de demandas prioritárias. “Queremos ouvir os suzanenses para juntos construirmos uma cidade melhor, com serviços e equipamentos que vêm ao encontro das expectativas dos cidadãos. Todo o processo acontece de maneira transparente, contando com manifestações por meio do formulário on-line e pela audiência pública, além da aprovação do Legislativo, que configura a última etapa do projeto”, disse.



LOA

A LOA é o instrumento que define o orçamento da cidade para o ano seguinte, conforme o direcionamento de cada setor municipal. Entre os temas que serão abordados com a população estão a legislação competente, noções de contabilidade pública, receitas municipais, indicadores econômicos, projeções e participação popular. O encontro não tem caráter deliberativo, já que os próximos passos compreendem o envio do projeto à Câmara, para posterior votação dos vereadores, que também poderão incluir emendas.