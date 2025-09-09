LANCE LIVRE 09-09-2025

Pedro Ishi parabeniza o Dia Internacional do Jornalista
O prefeito Pedro Ishi (PL) parabenizou o Dia Internacional do Jornalista. “Os profissionais que têm a missão de informar com responsabilidade, ética e dedicação. O jornalismo é a base de uma sociedade mais consciente e justa”, disse.
Secretário de Comunicação Paulo Pavione
Ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo) e do secretário de Comunicação Pública (Secop), Paulo Pavione, Pedro Ishi celebrou a data parabenizando todos os jornalistas pela data. “Em nome do nosso secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione, que representa com competência e seriedade a categoria em nossa cidade, parabenizo os jornalistas. Que sigam firmes no compromisso de levar a verdade a cada cidadão, fortalecendo a democracia e a cidadania”.
Parabéns aos 465 anos de Itaquá
O prefeito Pedro Ishi também parabenizou Itaquaquecetuba, pelos 465 anos de fundação. “Celebramos com alegria os 465 anos de Itaquaquecetuba, cidade vizinha de Suzano e lar de um povo trabalhador, guerreiro e cheio de histórias de superação”, acrescentou.
Mensagem
“Em nome do prefeito Eduardo Boigues, desejo muitas bênçãos e prosperidade para essa terra tão querida”, disse o prefeito de Suzano.