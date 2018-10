Lance Livre 09-10-2018

Termômetro

As eleições gerais, ocorridas no domingo, 7 de outubro, podem ser um termômetro importante para as eleições de 2020.

Eleições

municipais

Daqui a dois anos vão ocorrer as eleições municipais quando serão escolhidos prefeitos e vereadores.

Votação

O DS traz, na edição de hoje, uma reportagem importante mostrando a votação dos candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Lacerda

Apesar de não ter conseguido uma vaga no cargo de deputado federal, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda (PRB), foi o mais votado na cidade.

Nome natural

Já existe nos bastidores políticos informações de que Lacerda já é um nome natural para disputar as eleições em Suzano, em 2020.

28 de outubro

No próximo dia 28 de outubro, eleitores brasileiros – inclusive os que residem no exterior – voltarão às urnas para escolher o novo presidente da República.

13 estados

Em 13 estados e no Distrito Federal vão eleger também seus governadores. A disputa ficou para o segundo turno nas seguintes unidades da Federação: Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

No primeiro turno

Em 13 estados, a definição do novo governador já se deu no primeiro turno: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Tocantins.

Candidatos

Ontem, os candidatos que concorrem ao segundo turno já podem fazer propaganda eleitoral. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão terá início na próxima sexta-feira, 12 de outubro. O tempo será dividido igualmente entre os candidatos.