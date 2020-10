Lance Livre 09-10-2020

6 de outubro

Eleitos a cada 4 anos para chefiar o Executivo local, os prefeitos são responsáveis por gerir os municípios. No dia 6 de outubro foi celebrado o Dia do Prefeito.

CNM

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), especialmente neste ano, onde as dificuldades de recursos se somam ainda à crise sanitária da pandemia da Covid-19, a entidade destaca a força do movimento municipalista e dos gestores que, diariamente, têm de tomar decisões visando à manutenção dos serviços públicos e à qualidade de vida de seus munícipes.

11 de abril

Além de 6 de outubro, também é comemorado o Dia do Prefeito em 11 de abril. Essa última data faz alusão ao dia em que foi criado o primeiro cargo de prefeito no Brasil - em 11 de abril de 1985, por meio da Lei 18, da então Assembleia Provincial Paulista.

Senado

No Senado Federal, tramita o Projeto de Lei da Câmara 92/2017, aprovado pelos deputados federais, que define a comemoração anual do Dia do Prefeito em 11 de abril, para todo o País.

Data

comemorativa

A instituição da data comemorativa tem a proposta, entre outros objetivos, de criar “consciência em relação ao valor do Município para a organização política, social e econômica da nação”, diz a CNM.

Candidaturas

femininas

Com o fim do prazo de registro de candidaturas para as eleições municipais deste ano, já é possível dizer que o Brasil continua longe de ter uma quantidade de candidatas mulheres que ocupe o mesmo espaço na disputa daquele que as brasileiras representam na população, aponta informações da Câmara Federal.

33,3%

Em todo o País, apesar de as mulheres serem 52,5% do eleitorado, elas representam apenas 33,3% do total de candidaturas neste ano, para prefeita, vice-prefeita ou vereadora.

Pedidos de

registro

Foram pouco mais de 522 mil pedidos de registro de candidatura, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo cerca de 183 mil de mulheres.