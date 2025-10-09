LANCE LIVRE 09-10-2025

Tarcísio se desculpa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez piada durante coletiva de atualização dos casos e ações de combate à adulteração de bebidas com metanol no Estado. A piada foi feita na segunda-feira e nesta terça ele publicou vídeo nas redes sociais se desculpando.



Piada

Durante a coletiva, o governador disse, em tom de brincadeira, que iria se preocupar com o assunto no dia em que começassem a adulterar Coca-Cola.



Abre aspas

"Errei. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do estado no âmbito da crise do metanol, no momento em que falávamos das várias medidas que estamos tomando... acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que de fato não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo”, disse o governador.



Candidatura

O vídeo de desculpa foi compartilhado por aliados. A piada não caiu bem ao governador que aspira uma candidatura à presidência da República ou à reeleição em São Paulo.



André do Prado

O deputado André do Prado, e presidente da Alesp, é um dos que compartilhou o vídeo com a legenda: “Tenho plena confiança na liderança do governador @tarcisiogdf. Em um momento tão crucial como a investigação sobre a adulteração de bebidas, sei que ele não medirá esforços para identificar e punir os responsáveis”.



Outras falas

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário de Verde e Meio Ambiente da Capital paulista, Rodrigo Ashiuchi, comentou na postagem de André: “Gesto de grandeza e humildade”.