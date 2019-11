Lance Livre 09-11-2019

Comunicação

do Governo

A equipe de Comunicação do Governo de São Paulo concluiu, esta semana, mais um passo com objetivo de ampliar a divulgação das ações e facilitar o acesso da imprensa aos materiais produzidos, disponibilizando o conteúdo em todas as plataformas digitais.

Novidades e

gravações

Entre as novidades, o Estado intensificou a produção de podcasts diários, que vem sendo gravados desde o início da gestão.

Conteúdo

similar

O conteúdo similar a programas de rádio pode ser ouvido a qualquer momento e oferece entrevistas, dicas e serviços de todas as secretarias e órgãos como Poupatempo, Detran e Defesa Civil.

Podcasts

disponíveis em

plataformas

Os podcasts estão disponíveis em plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts e entre outros.

Determinação

do governador

João Doria

A determinação partiu do próprio governador João Doria que, segundo o governo, tem orientado que a comunicação institucional “seja digital e transparente, com acesso ágil, simples e democratizado”.

Entrevistas

coletivas

A partir da ordem de Doria, as entrevistas coletivas realizadas no Palácio dos Bandeirantes passaram a ser transmitidas ao vivo nas redes sociais do Governo, como Facebook, Youtube, Twitter e Mixlr.

Minutos

Segundo o governo do Estado, em questão de minutos, áudios e vídeos com entrevistas em eventos externos e discursos do governador também ficam à disposição nas redes do Governo, bem como álbuns de fotos de cada ocasião. Além de facilitar o trabalho da imprensa, a iniciativa permite que qualquer cidadão tenha amplo acesso às agendas públicas do governador.