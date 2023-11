LANCE LIVRE 09-11-2023

Suzano Vôlei

O Suzano Vôlei se prepara para estreia na Superliga Masculina 2023/2024. O jogo inicial ocorre neste sábado (11), às 21 horas, contra o Vedacit Vôlei Guarulhos, na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador).





Prefeito

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) afirmou que a mobilização da torcida para os jogos do Suzano Vôlei tem feito a diferença para o time e para as ações de solidariedade promovidas no município.





Convite

“Convidamos a população para mais esse grande jogo, que marca a estreia do time na competição nacional. A equipe buscará mais uma grande campanha, como fez na temporada passada, e conta com o apoio de todos para encher a Arena Suzano e garantir a doação de alimentos para as famílias suzanenses”, frisou o chefe do Poder Executivo municipal.



Táxi picape

A vereadora Gerice Lione (PL) se comprometeu a apresentar um projeto que permite que picapes leves e intermediárias sejam utilizadas como táxi. Ela fez uma reunião na manhã desta quarta-feira (8) com um grupo de taxistas que solicitou apoio da parlamentar para essa reivindicação.





Pedido

O taxista Alan Silva Lopes entregou para Gerice o pedido da permissão das picapes. O documento ressalta que é necessário alterar a lei complementar que trata sobre o transporte de passageiro e que os carros a serem utilizados deverão ser submetidos a aprovação da Prefeitura de Suzano. Os automóveis deverão possuir quatro ou cinco portas e ter capacidade mínima de cinco a sete lugares. Os taxistas explicaram para Gerice que, com a implantação destes modelos, os moradores de Suzano serão beneficiados. Tanto pela facilidade de transporte de diversos itens (como televisão, por exemplo) quanto pela acessibilidade.