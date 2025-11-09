LANCE LIVRE 09-11-2025

Audiência do

Orçamento

de Suzano

Será na segunda-feira (10), às 17 horas, a audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária da Prefeitura de Suzano que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2026.



Proposta

A proposta já está disponível para consulta no site oficial da Câmara (www.camarasuzano.sp.gov.br/app/), assim como o link para a participação online e envio de perguntas da população.



LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento que efetiva a realização de despesas públicas para o ano seguinte, tendo como base o que foi definido no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



R$ 1,6 bilhão

O orçamento total estimado para 2026 é de R$ 1.680.502.521,85.



Comissão

A audiência será presidida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que este ano é formada pelos vereadores Denis Claudio da Silva (PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado (presidente); Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho (relator); e Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena (membro).



Aberta ao público

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na sede da Câmara (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta posterior.

