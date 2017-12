Lance Livre 09-12-2017

Tribulação

Muitos políticos afirmam que 2018 será uma das eleições mais “atribuladas” da história do Brasil sobretudo por conta do desgaste da “classe política” e também por conta da possível polarização de candidatos.

Redes sociais

Para tentar convencer o eleitor, as redes sociais vão ter papel importante. O Facebook e Instagram permitem que os conteúdos sejam impulsionados e ampliam o raio de divulgação das ações dos políticos resultando no processo contínuo de construção da imagem do candidato.

Youtube

Especialistas também garantem que o Youtube é também uma importante ferramenta de imagem. É o segundo maior canal de busca na internet.

Em busca

de informações

Já existe uma certeza de que os eleitores vão em busca de informações sobre seus candidatos na internet.

Recursos para

Santa Casa

A situação difícil da Saúde Pública em toda a região se agrava por conta da falta de recursos. Esta semana, no entanto, o vereador José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa, destinou R$ 207.390,50 à Santa Casa de Suzano.

Emenda

A verba é relativa a uma emenda impositiva do parlamentar que foi incluída na Lei Orçamentária Anual (LOA) e que será enviada no ano que vem à entidade suzanense.

Seis monitores

Com esse valor, o vereador garantirá a compra de seis monitores multiparamétrico; seis Bilitron modelo Sky 5006; dois oftalmoscópios CE mini 2000; um berço, um microscópio óptico e duas unidades ventilatórias barraca com traqueia de silicone de cinco litros.

UBS

O mesmo vereador também destinou o total de R$ 42.390,50 à Unidade de Saúde (UBS) do bairro Casa Branca. A verba será aplicada pela administração municipal para a compra de computadores, medidores de pressão e cadeiras de rodas.