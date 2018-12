lance Livre 09-12-2018

OAB estadual

Ao final das eleições nas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a entidade agora se prepara para atender as reivindicações feitas por advogados durante a campanha.

Comissão Eleitoral

A Comissão Eleitoral proclamou o resultado das Eleições 2018 para a Seção São Paulo, após o encerramento da apuração das 936 seções eleitorais.

Caio Augusto

O resultado obtido deu a vitória ao candidato Caio Augusto Silva dos Santos, com 28,94% dos votos totais. O segundo colocado foi Marcos da Costa, com 24,15%; seguido de Leonardo Sica (16,49%), Sergei Cobra Arbex (14,22%) e Antonio Ruiz Filho (6,15%). Votos brancos e nulos somaram 3,68% e 6,37%, respectivamente.

Entrevistados

pelo DS

Caio Augusto e Sergei Cobra foram os dois advogados entrevistados pelo DS, em visita à redação, durante a campanha na OAB.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Suzano recebeu um bote salva-vidas, uma escada de nove metros de altura e um guincho (tifor) operado manualmente com uma catraca usada para puxar objetos que suporta até 4,5 toneladas.

Itens adquiridos

Estes itens foram adquiridos pela Secretaria de Segurança Cidadã por meio de uma emenda de R$ 26 mil que a vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, destinou à pasta no ano passado.

Reserva

Gerice explicou que reservou o valor para a compra destes equipamentos por saber da necessidade que a Defesa Civil tinha para melhorar o atendimento prestado à população.

PMDB

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou que o partido "não reivindicou cargos" no governo de Jair Bolsonaro (PSL) a partir do ano que vem.

Bancada

A bancada da legenda na Câmara se reuniu com Bolsonaro, no Centro Culutral Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde atua a equipe de transição. Segundo Rossi, 34 parlamentares da sigla estiveram no encontro, sendo 9 "novatos" e 25 reeleitos.