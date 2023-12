LANCE LIVRE 09-12-2023

Ashiuchi se reúne com Kassab

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) se reuniu com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, no Palácio dos Bandeirantes.



Investimentos

Acompanhado do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e dos diretores Flávia Verdugo e Mário Massayoshi Kawashima, o Mário Sumirê, o chefe do Executivo solicitou investimentos para as Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Segurança, ao passo em que pediu apoio para que Suzano possa ser contemplada com programas e projetos do Estado.



Agradecimento

O prefeito fez agradecimentos: “Agradeço a recepção do secretário Kassab e o apoio sempre dado à cidade de Suzano. Todos os pedidos foram acolhidos e serão encaminhados internamente. Tenho certeza que, em breve, teremos boas novidades”, disse.



Priscila Gambale

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos), e a secretária de Segurança, Daniele Cristina, participaram do "Encontro de Boas Práticas das Delegacias de Defesa da Mulher do Demacro: integração das redes de apoio municipais", realizado no auditório do Centro Brasileiro Britânico.



Delegados

O evento reuniu os Delegados Seccionais de Polícia do Demacro, as delegadas de Polícia titulares e assistentes das Delegacias de Defesa da Mulher, bem como representantes dos Executivos Municipais e do Conseg dos municípios.