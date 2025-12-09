LANCE LIVRE 09-12-2025

Nova diretoria do Ciesp

A partir de 2026, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) no Alto Tietê estará sob o comando de sua nova diretoria. A formação foi apresentada a empresários e representantes da indústria regional, durante a confraternização anual da entidade, realizada no Sesi de Mogi das Cruzes.



Diretor regional

O diretor regional, José Francisco Caseiro, deixa o cargo após dez anos, com legado marcado pela superação da pandemia de Covid-19 e pela aquisição da sede própria depois de 64 anos da fundação do Ciesp na região.



2015

Caseiro assumiu a diretoria do Ciesp Alto Tietê em 2015 e permaneceu no cargo ao longo de três gestões consecutivas. Durante o período, enfrentou desafios significativos. “É preciso haver a renovação sempre. Nesses 10 anos enfrentamos a pandemia de Covid-19, as taxações dos Estados Unidos, e passamos — e ainda estamos passando — por tudo isso. A vida é dinâmica e nada perdura por muito tempo. O que pulsa o Ciesp é a integração das indústrias”, destacou.



Renato Torquato

O diretor eleito, Renato Torquato Rissoni, assume pela terceira vez a gestão do Ciesp Alto Tietê, ao lado de Caseiro e de Oduvaldo José Ferreira, que atuarão como vice-diretores. “Queremos fazer uma gestão voltada para as empresas e para o desenvolvimento da indústria do Alto Tietê”, reforçou Rissoni.



Polos

A indústria do Alto Tietê é um dos principais polos fabris do Estado. De janeiro a outubro, o setor exportou US$ 803,4 milhões em produtos. Nesse período, os Estados Unidos foram os principais compradores das mercadorias regionais, com US$ 192,3 milhões adquiridos. Entre os itens mais exportados, o destaque fica para papel e cartão (22% das movimentações), seguido por máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (18,5%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,9%).