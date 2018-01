Lance Livre 10-01-2018

Orçamento

estadual

O Alto Tietê deve ficar de olho no Orçamento do Estado deste ano. É importante verificar se as obras previstas para a região vão constar no documento elaborado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Críticas da

oposição

No ano passado, sob fortes críticas da oposição, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou a proposta orçamentária do Estado com 53 votos a favor e 1 contra entre os 94 deputados estaduais. A bancada do PT, formada por 15 parlamentares, declarou obstrução e não votou.

Receita total

O projeto aprovado prevê uma receita total de R$ 216,5 bilhões, valor 5,1% maior do que o Orçamento deste ano (R$ 206 bilhões). Uma pequena parte desse recurso deve vir para o Alto Tietê, em obras e projetos.

Queixas

Deputados petistas se queixam de alterações que teriam sido feitas pela base alckmista no relatório final do deputado Marco Vinholi (PSDB) depois da aprovação final do projeto na Comissão de Finanças e Orçamento.

Alterações

Segundo o PT, foram feitas 14 alterações entre o texto aprovado na comissão e o que foi levado a votos no plenário, movimentando mais de R$ 60 milhões da peça orçamentária.

Último ano

de mandato

Segundo o governo Alckmin, o Orçamento de 2018 prevê investimentos de R$ 21,9 bilhões em todo o Estado no último ano de mandato do tucano, sendo que R$ 17,9 bilhões sairão diretamente do tesouro paulista e R$ 4 bilhões de recursos próprios das empresas estatais, como a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

PIB

O governo Alckmin disse que a expectativa de receita de R$ 216,5 bilhões para 2018 considerou um PIB de 2,5% no País e uma inflação (IPCA) de 4%.

Transportes

A Secretaria de Logística e Transportes, responsável pelas obras do Trecho Norte do Rodoanel e da Nova Tamoios, foi a que teve o maior aumento no orçamento (10,6%), de R$ 6,3 bilhões em 2017 para R$ 7,2 bilhões neste ano.