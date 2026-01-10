LANCE LIVRE 10-01-2026

Reunião com Serviços Urbanos

A Câmara de Suzano está em recesso, mas os vereadores mantêm reuniões e outras ações pela cidade. Ontem, o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, participou de reunião com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira.



Melhorias

O objetivo foi solicitar melhorias na Rua Mitsuharu Matsushita, na Chácara Estância Paulista. Segundo Marcel da ONG, o secretário e o diretor administrativo da pasta, Hamilton Peixoto, se comprometeram com a realização dos serviços.



Dia do Psicólogo

Está em vigor em Suzano a lei que institui o Dia Municipal do Psicólogo. Publicada esta semana no Diário Oficial Eletrônico do Município, a legislação é de autoria do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo. A lei estipula o 27 de agosto como o Dia Municipal do Psicólogo, data que coincide com o Dia Nacional do Psicólogo, criado em referência à regulamentação da profissão no Brasil, ocorrida em 1962.



Objetivos

São objetivos da legislação reconhecer a importância da atuação dos profissionais da Psicologia no desenvolvimento social, educacional e na promoção da saúde do município; valorizar o trabalho dos psicólogos nos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde mental, assistência social, educação e justiça, entre outros.



Denis em vistoria

O vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o Filho do Pedrinho do Mercado, realizou visita técnica ao local onde será implantado o Centro de Apoio à Criança com Deficiência, no Jardim Monte Cristo, em Suzano (Leia mais na Página 3). Segundo Denis, a implantação do equipamento representa um avanço significativo para a cidade. “Esse centro é uma conquista importante para Suzano e, principalmente, para as famílias atípicas. Estamos falando de um espaço pensado para acolher, cuidar e oferecer melhores condições às crianças”, afirmou.