Lance Livre 10-02-2018

Candidatura

de Lula

A indefinição sobre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado em segunda instância, para as eleições deste ano traz também discussão na política de Suzano.

Divisão de opiniões

Nesta semana, os presidentes dos partidos políticos se dividiram. PT e o PTB acreditam que o petista vai conseguir disputar. O PSD e o PRB acham que o problema com a justiça eleitoral vai impedir a candidatura.

Índices de votação

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, após ter a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Lula manteve os índices de intenção de voto na corrida presidencial que tinha em dezembro.

Liderança

O petista lidera os cinco cenários em que é incluído, com 34% a 37% da preferência do eleitorado. O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vem em segundo lugar, com 15% a 18%.

PT

De acordo com o presidente do PT, Reginaldo Macedo, o resultado da pesquisa reflete o que o ex-presidente Lula realizou nos oito anos de mandato, favorecendo principalmente os mais pobres e a toda população.

PRB

Em entrevista ao repórter Lucas Lima do DS, o presidente do PRB, Dario Reisinger, disse que a pesquisa mostra a carência de um líder da população. "Além do ex-presidente Lula ter sido condenado em 2ª instância, tudo indica que não poderá ser candidato”.

PSD

Já o presidente do PSD, Said Raful, disse que o momento do País é de renovação. Ressaltou ainda que a candidatura de Lula é praticamente impugnada e que a população brasileira tem que dar oportunidade a um candidato que possa oferecer avanço tanto econômico quanto social.

PSDB

O vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, disse que o País tem que seguir em frente independente de quem seja o próximo presidente.