LANCE LIVRE 10-02-2024

Preocupação com a dengue

Os casos de dengue trazem grande preocupação para as autoridades de saúde do Alto Tietê. O DS vem acompanhando os números de contaminações nas cidades. Nesta semana, o Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, deu início a operações interestaduais de combate à dengue nas regiões de fronteira do Estado.



Defesa Civil

Nesta quinta-feira (8), integrantes da Defesa Civil paulista se reuniram com agentes do Paraná e Mato do Grosso do Sul para discutir medidas conjuntas de enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti.



Ações integradas

O diálogo visa operacionalizar ações integradas para impedir o avanço da doença.

“O mosquito Aedes Aegypti não respeita os limites das fronteiras, por isso, precisamos integrar nossas ações com os demais estados”, afirmou a Major PM Claudia Bemi, diretora da Defesa Civil do Estado de SP.

Internações

Com o aumento de casos da dengue, 80% dos hospitais privados paulistas registraram maior número de internações pela doença, segundo pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp).



Pesquisa

A nova pesquisa SindHosp foi realizada no período de 29 de janeiro a 7 de fevereiro ouvindo 91 hospitais privados paulistas (64% da capital e Grande São Paulo e 36% do interior), e constatou que houve aumento de internações por dengue para 80% dos hospitais pesquisados.



Número do Alto Tietê

A Coluna Lance-Livre entrou em contato com o SindHosp na tentativa de conseguir dados da pesquisa em relação às cidades do Alto Tietê, mas não há essa amostra. A faixa etária mais frequente entre os pacientes com dengue atendidos nos hospitais é de 30 a 50 anos para 68% dos hospitais.