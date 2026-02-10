LANCE LIVRE 10-02-2026

Audiência trata de ações contra enchentes

A Câmara de Suzano fará nesta terça-feira (10), às 17 horas, uma audiência pública para tratar das ações estruturantes e preventivas relacionadas ao sistema de drenagem do município.



Objetivo

A reunião tem como objetivo a prestação de contas em relação ao tema pelas secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos; de Planejamento Urbano e Habitação; e de Meio Ambiente, além da Defesa Civil.



Atividade

A atividade será comandada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, que tem como presidente o vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt; como relator o parlamentar Jaime Siunte (Avante); e como membro o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.



Aberta ao público

A audiência é aberta ao público, que poderá estar presente no Plenário (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou assistir aos trabalhos de forma online, pelo canal TV Câmara de Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). Também é possível encaminhar perguntas previamente para serem lidas durante a audiência pelo link https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app.



Apoio dos vereadores

