LANCE LIVRE 10-03-2024

Dia da Mulher

Na semana que passou, em que se comemorou o Dia Intenacional da Mulher, Suzano fez um balanço importante dos serviços destinados para atender o público feminino.



Departamento

da Mulher

Na sexta-feira foi inaugurado o Departamento da Mulher. O equipamento vai receber várias ações e projetos já em andamento, como o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs), o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e outras atividades que forem desenvolvidas.



Segmento

da Saúde

No segmento da Saúde, a Prefeitura entregou, durante o mês de janeiro, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa que, especialmente nesta sexta-feira, das 7 às 16 horas, realizou consultas ginecológicas durante o dia para pacientes com pré-agendamento e gestantes de alto risco, testagem rápida de hepatite e HIV e 150 ultrassonografias, incluindo exames de imagem transvaginal, ultrassom de mama e pélvica pré-agendados.



Destaques

Um dos grandes destaques na área da Segurança é a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM). O grupamento, além de promover capacitações a agentes de outros municípios, tem forte atuação na proteção e combate à violência doméstica, sendo certificado com o Selo Nacional de Prática Inovadora, conferido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



DDM

O município também conta com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que executa um grande trabalho em parceria com a GCM, garantindo um atendimento diferenciado, eficiente e voltado ao conforto da mulher.



Rede de Atenção

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS).