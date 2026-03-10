LANCE LIVRE 10-03-2026

OAB promove evento do Dia da Mulher

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realiza um café em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na próxima terça-feira (10/03), a partir das 14 horas, em sua sede (rua Baruel, 592- Vila Adelina, Suzano), sendo este um encontro especial dedicado à valorização da atuação feminina no Direito e na sociedade.



Gratuito

O evento gratuito é uma iniciativa organizada pela Comissão da Mulher Advogada com o apoio dos grupos temáticos de Cultura, Eventos, Jovem Advocacia e Direito das Pessoas com Deficiência.



União de esforços

A união de esforços visa organizar uma tarde de acolhimento, diálogo e integração entre as participantes com homenagens e momentos voltados à valorização feminina.

Segundo a presidente da comissão organizadora, Maria Margarida Mesquita, a proposta do encontro é proporcionar um ambiente leve e receptivo para fortalecer laços.



Incentivar a reflexão

"O café também busca incentivar a reflexão sobre o papel da mulher na construção de uma sociedade cada vez mais plural, inclusiva e comprometida com os direitos humanos. A mulher é fundamental para a vida e queremos, mais uma vez, reforçar esse ideal e valorizar a todas", apontou.



Fabrício Ciconi

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, destacou a relevância do evento para a subseção enquanto mais um projeto voltado às mulheres. “Celebrar o público feminino é reconhecer sua presença transformadora no dia a dia e, enquanto instituição, buscamos sempre valorizar esta natureza. Este encontro reafirma nosso compromisso com a valorização da mulher, por isso, convidamos a todos para participar”, afirmou.