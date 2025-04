LANCE LIVRE 10-04-2025

Desafios da assistência social

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) contou com representantes na composição de um painel de discussão sobre políticas públicas para população em situação de rua. A informação é da assessoria de imprensa do Condemat.





Experiências

Por meio de compartilhamento de experiências, integrantes do poder público apresentaram seus desafios, possíveis alternativas para promover a inclusão dessas pessoas e o fortalecimento da rede de assistência social.



Seminário

O seminário intitulado “Ninguém mora na rua: emergência social, dados e intervenções para a população em situação de rua em São Paulo”, foi organizado pelo Instituto Legislativo Paulista (ILP), na tarde desta terça-feira (8/4), na sede da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Abertura

A abertura contou com a apresentação de um panorama sobre a população de rua no país apresentado pela especialista em Políticas Públicas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Luciane Dias, que levantou questões relacionadas a invisibilidade deste público, preconceitos e direitos que envolvem a “ocupação” da cidade.



Frente Nacional de Prefeitos

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) participou do encontro da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas. Lideranças políticas do País estavam no evento. Segundo a prefeita, foram discutidos temas que impactam diretamente a vida da população de diferentes municípios.



Mesas

“Estive em mesas sobre segurança pública, arrecadação municipal e fortalecimento da governança feminina. E com muito orgulho, fui eleita vice-presidente da Primeira Infância e Alfabetização da FNP”, lembrou a prefeita Priscila Gambale.