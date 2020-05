Lance Livre 10-05-2020

Ano eleitoral

Em ano eleitoral, a situação das prefeituras das cidades da região pode ficar pior em termos financeiros por causa da pandemia da Covid-19.

Corte de gastos

Além dos cortes de gastos, os prefeitos começam a administrar suas cidades com queda na arrecadação que pode chegar a 30%.

Dívidas

Isso sem falar nas dívidas que são obrigados a administrar.

Economia

estagnada

Com a economia estagnada, a expectativa é de tentar manter, ao menos, compromissos essenciais, como por exemplo, o pagamento ao funcionalismo e o funcionamento dos serviços considerados imprescindíveis para a população.

Sistema Único

de Assistência

Informações da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta que dos R$ 2,5 bilhões de crédito extraordinário aberto no Sistema Único de Assistência Social (Suas) para enfrentamento da situação de emergência do novo coronavírus, cerca de R$ 889 milhões estão disponíveis para compra de equipamento de proteção individual (EPIs), alimentos e custeio de acolhimento.

Levantamento

De acordo com levantamento da CNM, 5.540 municípios - ou seja, mais de 99% do total de 5.568 - são aptos a receber a verba.

Equipamentos

Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), foram contemplados 5.534 municípios (99,3%), segundo dados da confederação.

Gastos com

acolhimento

Para gastos com acolhimento, estão aptos 3.617 municípios, que representam 65%. A menor cobertura ocorre para a aquisição de alimentos, com 1.746 cidades - 31% do total dos municípios brasileiros.

Verba

Para receber a verba de EPIs é preciso ter na estrutura unidades de atendimento da área - Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro-Dia, Centro de Convivência, entre outros.