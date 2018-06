Lance Livre 10-06-2018

Campanha

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) lançou, na semana passada, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a campanha para mostrar os esforços e os desafios das prefeituras com o tema.

Municípios

Lixo Zero

Trata-se do Municípios Lixo Zero: um desafio para todos. Encabeçada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data propõe somar esforços em todo o mundo para combater o lixo marinho, inclusive a poluição plástica, e mobilizar todos os setores da sociedade global no enfrentamento deste problema.

ONU

A ONU indica o consumo de até 5 trilhões de sacolas plásticas em todo o planeta; a compra de 1 milhão de garrafas plásticas a cada minuto; e a chegada de pelo menos 13 milhões de toneladas desse material nos oceanos, anualmente.

Esforços

De acordo com a Confederação, se não houver esforços conjuntos dos governantes e de toda sociedade, a universalização do saneamento básico levará mais de 100 anos para ocorrer no País, isso se for mantido o investimento médio da União em R$ 2 bilhões/ano.

Pesquisa

Uma pesquisa promovida pela CNM, divulgada ano passado, mostrou lentos avanços na redução da disposição inadequada de resíduos em lixões e aterros controlados.

50,6%

Passou de 50,6% em 2015 para 48,01% em 2017. A redução do número de aterros sanitários também não foi muito animadora, apenas 0,8% de 2015 para 2017.

83,3%

Outros dados da Confederação mostram ainda que 83,3% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, mas apenas 44,92% dos esgotos coletados são tratados.

Incentivo

A CNM informou que também incentiva a promoção de ações e políticas que promovam melhoras práticas e tecnologias de gerenciamento de resíduos sólidos.