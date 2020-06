Lance Livre 10-06-2020

Flexibilização

O pedido para flexibilização da quarentena, com a abertura gradativa das atividades econômicas, ganha força não somente entre os prefeitos das cidades da região.

Comércio

e indústria

Comércio e indústria também se engajam nesta solicitação. Nesta semana, o presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Marco Zatsuga, entregou um ofício ao prefeito Marcus Melo com o pedido para liberação do funcionamento das lojas por um período inicial de quatro horas a partir da próxima semana.

ACE

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano também pede a abertura.

Em Mogi, a expectativa é de que a cidade avance para a fase laranja. O comércio de Mogi está na contagem regressiva para retomar atividades econômicas, como a reabertura de escritórios e lojas comerciais.

Secretário de

Desenvolvimento

Na manhã desta segunda-feira, o presidente da ACMC se reuniu com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Simei Baldani, e o diretor da pasta, Luiz Pinheiro, para discutir o protocolo que subsidiará a reabertura do comércio.

Queda de

ocupação de leitos

Após sete dias do início da retomada consciente baseada no Plano São Paulo, o Governo do Estado apresentou queda no índice de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva.

Taxa

Há duas semanas, a taxa estava em 88,1% na Grande SP e 73,8% no Estado. Hoje, os índices apresentados estão em 75,5% e 67,5%, respectivamente.

198

O Alto Tietê ainda cobra 198 leitos, sendo 90 para o Hospital das Clínicas de Suzano.

Crescimento

dos números

O número de infectados pelo coronavírus cresce nas cidades da região. Daí a preocupação com uma retaguarda de leitos nas cidades da região.