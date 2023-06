LANCE LIVRE 10-06-2023

Canal de TV do PT

O PT fez um pedido ao ministério das Comunicações para ter os próprios canais de TV e rádio abertos, segundo informações do Jornal O Estado de S. Paulo.



Documento

Segundo o jornal, o documento foi assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e pelo secretário nacional de comunicação da sigla, Jilmar Tatto (PT-SP) e entregue ao chefe da pasta, Juscelino Filho.



Expectativa dos diretórios

Há uma grande expectativa dos diretórios municipais das cidades do Alto Tietê, segundo apurou a Coluna Lance Livre, de que ações e projetos do partido nas cidades possam ter divulgação.



Presidente da República

Agora caberá ao próprio presidente da República, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, a outorga.



Justificativa

Segundo o Jornal O Estado de S. Paulo, para justificar o pedido, Tatto, que também é deputado federal e secretário de Comunicação da Câmara, afirmou que “o PT é grandioso, é o maior partido político de esquerda da América Latina, com mais 2,5 milhões de filiados e filiadas, está organizado em todas as capitais e na grande maioria dos municípios brasileiros” e que a concessão vai ajudar a “difundir as nossas ideias e propostas da militância”.



Prestação de contas dos partidos

Termina em 30 de junho o prazo para os partidos políticos entregarem à Justiça Eleitoral a prestação de contas com a movimentação contábil e financeira do exercício de 2022. Os processos dos diretórios estaduais são julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e os dos diretórios municipais pelos respectivos juízos eleitorais.