LANCE LIVRE 10-06-2026

200 prefeitos

O PL faz cálculos. Acredita que pode reunir, ao menos, 200 prefeitos de cidades do Estado de São Paulo, no lançamento da pré-candidatura de André do Prado ao Senado.



Guarulhos

O evento será em Guaruhos no próximo dia 20, conforme a Coluna Lance-Livre já antecipou.



5 mil pessoas

São esperadas mais de 5 mil pessoas para o evento. O presidenciável da legenda, Flávio Bolsonaro, e o governador e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vão estar presentes. O evento será às 9h30, no Espaço Inter.





Aniversário de 47 anos

O ex-prefeito de Suzano e ex-secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital, Rodrigo Ashiuchi, pré-candidato a deputado estadual, recebeu, nesta terça-feira (9), os cumprimentos pelo aniversário de 47 anos.

Mensagem

Em postagem nas redes sociais, Ashiuchi deixou uma mensagem fazendo agradecimentos. “Gratidão a Deus, que me concedeu o dom da vida, da saúde, da força e da oportunidade de seguir cumprindo aquilo que entendi como minha missão: trabalhar para transformar a vida das pessoas”.



Caminhada

Segundo Ashiuchi, “ao longo da caminhada, aprendeu que o verdadeiro sentido da vida está em servir”. “E foi por meio do meu trabalho e da política que encontrei um propósito maior, a possibilidade de fazer a diferença, de construir pontes, criar oportunidades e contribuir para uma sociedade melhor”.



Pedro Ishi

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), foi um dos que parabenizaram Rodrigo Ashiuchi pelo aniversário. “Hoje é dia de celebrar a vida de alguém que dedicou anos de trabalho, compromisso e amor por Suzano. Rodrigo Ashiuchi deixou sua marca na história da nossa cidade com uma gestão transformadora, construída com muito diálogo, dedicação e respeito às pessoas”, disse Ishi.