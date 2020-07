Lance Livre 10-07-2020

Parques

A Capital vai reabrir 70 de seus mais de 100 parques a partir da próxima segunda-feira (13), inclusive seus dois maiores, o Ibirapuera e o Parque do Carmo, conforme anúncio do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Tendência para a região

São Paulo está na fase amarela do Plano São Paulo de Flexibilização, mas a tendência é de que o Alto Tietê possa conseguir avançar para abrir os parques também.

Horários

Em São Paulo, os parques poderão funcionar de segunda a sexta, entre 10 e 16 horas, com exceção do Carmo e Ibirapuera - que abrem das 6 às 16 horas.

Homenagem à Vera Lúcia

A Escola Municipal do Jardim Quaresmeira, em Suzano, inaugurada no começo deste ano, terá o nome da ex-dirigente de ensino Vera Lúcia Miranda, que faleceu em janeiro. O projeto foi aprovado na Câmara.

Professora e diretora

Vera Lúcia foi professora e diretora de escola, em Suzano, e chegou ao cargo de dirigente regional de ensino.

Transportes

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Galo, que também é presidente do PTB de Suzano, disse ontem, em entrevista ao DS, que o partido está se organizando para as eleições.

Ações

Ele afirmou, no entanto, que neste momento, a preocupação maior é com o combate à pandemia de coronavírus. Ele destacou, durante entrevista, as ações da Secretaria de Transportes, que serão objeto de reportagem do DS na edição deste final de semana.

Máscaras nas eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, se reuniu com empresários para discutir a doação de itens para garantir a segurança e a saúde de mesários e eleitores nas Eleições Municipais 2020. Representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Ambev se comprometeram com o TSE a doar materiais e equipamentos.