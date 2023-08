LANCE LIVRE 10-08-2023

Reunião no Finep

Os secretários municipais de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e de Governo, Alex Santos, participaram de uma reunião na sede da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no bairro Itaim Bibi, região oeste da capital paulista.



Encontro

O encontro, que também contou com a participação do superintendente regional William Rospendowski, do gerente regional Rodrigo de Carvalho e do representante regional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Renan Alencar, ocorreu na terça-feira da semana passada (01/08).



Carta de serviços

Na oportunidade, as autoridades tiveram como objetivo conhecer a carta de serviços da Finep, além de apresentar um projeto de implementação de um polo tecnológico de inovação no Parque Municipal Max Feffer. A empresa ficou à disposição da Prefeitura de Suzano para marcar uma reunião com os empresários locais e, assim, apresentar ações capazes de desenvolver ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento por meio de financiamentos.



Fórum Municipal de Educação

A Comissão para Recomposição do Fórum Municipal de Educação deu início ao ciclo de palestras para consolidação do novo colegiado durante a noite da última terça-feira (8) reunindo 150 pessoas no Complexo Educacional e Cultural Mirambava.



Série

A série de orientações conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação, e segue até sexta-feira (11/08) em modelo totalmente remoto, das 18h30 às 21 horas.



Tema

Contando com a colaboração de professores, diretores, coordenadores pedagógicos e outros integrantes da rede municipal de ensino de Suzano e da região, a primeira noite de palestras abordou o tema “A Importância do Fórum Municipal de Educação e o Monitoramento do Plano Municipal de Educação”.