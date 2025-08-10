LANCE LIVRE 10-08-2025

Controladoria Geral de Suzano

A Prefeitura de Suzano recebeu a visita de uma comitiva da Controladoria Geral do município vizinho de Ferraz de Vasconcelos.



Grupo

Liderado pelo controlador geral Anderson Lima, o grupo foi recepcionado pelo controlador geral de Suzano, César Braga, para uma reunião de alinhamento e troca de experiências sobre Corregedorias, Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares (PADs).



Sede

O encontro, ocorrido na última quinta-feira (31), na sede da Controladoria Geral de Suzano, teve como objetivo principal o intercâmbio de informações técnicas entre os dois municípios, reforçando o compromisso com a transparência, a padronização de procedimentos legais e o fortalecimento das boas práticas administrativas no Alto Tietê.



Reunião

Durante a reunião, os integrantes da comitiva puderam conhecer de forma detalhada o funcionamento das comissões de sindicância e dos processos administrativos disciplinares de Suzano.



Controlador geral

Para o controlador geral de Suzano, o encontro é um marco para a construção de uma gestão pública mais integrada e eficiente. “Esses encontros fortalecem a região, padronizam a parte técnica, constroem procedimentos legais sólidos e otimizam a celeridade processual”, afirmou César Braga.



Participação

A comitiva de Ferraz contou com a participação do coordenador e membro da Comissão de Sindicância, Renato de Oliveira; a assessora jurídica, Andréia da Silva; a enfermeira do Trabalho e presidente da Comissão de Sindicância, Carla Rocha; a diretora de Sindicância e Processo Disciplinar, Larissa Ohana; a gerente do Departamento de Pesquisa e Mapeamento de Políticas Públicas, Arlete Maria; a assessora especial da Corregedoria, Bárbara Schiavinat; e o assessor da Controladoria Geral, Vitor Silva.