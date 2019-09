Lance Livre 10-09-2019

Vídeo do TSE

O segundo vídeo da série Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que, ao longo do tempo, a expressão fake news ganhou uma conotação pejorativa e passou a ser utilizada para desqualificar qualquer coisa. Por isso, a grande maioria dos especialistas defende a utilização da expressão “desinformação” no lugar de fake news, segundo informou o TSE.

Coordenadora

Para a coordenadora do Projeto Credibilidade e ex-presidente do Projeto Projor, Angela Pimenta, usar o termo fake news para rotular a desinformação, a má informação e a informação errada ou equivocada “é um atentado ao ofício jornalístico e, por extensão, à democracia”.

Maus políticos

“Maus políticos no mundo inteiro têm tentado rebater informações que não são favoráveis a eles com esse nome. Isso também pode incitar a perseguição de jornalistas tentando fazer o seu trabalho”, alerta.

Série de vídeos

Produzida pelo Núcleo de TV da Assessoria de Comunicação (Ascom) do TSE, a série de cinco vídeos acerca do enfrentamento da desinformação traz depoimentos de especialistas nacionais e internacionais que participaram do Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado em maio deste ano pela Corte Eleitoral com o apoio da União Europeia.

Apoiadores

Os apoiadores de Bolsonaro são os que mais aprovam a atuação do Legislativo, em especial a do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os números são da pesquisa Datafolha, realizada nos dias 29 e 30 de agosto.

Maia

Maia é avaliado como ótimo/bom por 25% dos entrevistados que conhecem o nome do parlamentar. O índice sobe para 35% quando considerado os que também classificam como ótimo/bom a atuação de Bolsonaro.

Deputados e

senadores

Os deputados e senadores também tiveram uma avaliação mais positiva entre os apoiadores de Bolsonaro. Entre o público em geral, o Congresso é avaliado como ótimo/bom por 16% dos entrevistados.