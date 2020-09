Lance Livre 10-09-2020

Convenção do PL

No sábado, dia 12, o PL vai realizar a convenção partidária para confirmar o nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi para disputar a reeleição.

Deputados

Os deputados do PL André do Prado (estadual) e Márcio Alvino (federal) são os articuladores do partido na tentativa de garantir o maior número de vitórias da sigla no Alto Tietê.

Reforço nas

campanhas

Os dois parlamentares reforçam apoio às pré-candidaturas do PL às prefeituras e estão com boas expectativas de aumentar o número de prefeitos na região.

Prazo

O prazo das convenções partidárias se encerra na semana que vem com as definições de nomes para disputar as eleições deste ano.

Gian Lopes

Em Poá, a convenção que vai confirmar a candidatura à reeleição do prefeito Gian Lopes (PL) será no próximo domingo, às 14 horas, no Esporte Clube Onze Paulista. O evento será presencial, segundo a assessoria, seguindo as recomendações da saúde sobre isolamento.

Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, esta semana, que todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shield (protetor facial) e álcool em gel para proteção individual.

Cartazes

Cartazes serão afixados com os procedimentos a serem adotados por todos. Os materiais foram doados ao TSE por empresas e entidades brasileiras, evitando custo ao erário num momento em que o foco do poder público é combater a pandemia.

Resposta à

solicitação

A resposta dos cidadãos à convocação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para serem mesários voluntários nas Eleições Municipais de 2020 tem sido maior do que o esperado.

Contingências

Apesar das contingências impostas pela pandemia de Covid-19 que o país vem enfrentando desde o primeiro semestre, Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo país vêm registrando um recorde de inscrições.