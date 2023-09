LANCE LIVRE 10-09-2023

Roda de conversa com alunos do Sesi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta quarta-feira de uma roda de conversa com alunos do Sesi Suzano. A atividade, realizada junto aos estudantes do 3º ano do ensino fundamental, abordou a gestão municipal e sanou as dúvidas das crianças em relação ao trabalho desenvolvido à frente da Prefeitura de Suzano.



Três turmas

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo municipal foi recebido por três turmas que, ao longo das últimas semanas, estudaram o conteúdo pedagógico referente à formação cidadã com informações sobre o papel da União, estados e dos municípios em uma república como o Brasil. As atividades foram ministradas pelas professoras Geovana Rios, Larissa Pepe e Patrícia Bissaco junto às crianças com idades de 8 e 9 anos.





Trabalho na cidade

Durante a visita, Ashiuchi pôde explanar sobre o trabalho desenvolvido na cidade ao longo de quase sete anos de gestão, pontuando os desafios do cargo e suas expectativas para a Suzano do futuro, além de responder os questionamentos levantados pelos estudantes.



Coordenadora pedagógica

De acordo com a coordenadora pedagógica Glaucia Stolemberger, o momento reforça a importância do exercício da cidadania. “O prefeito é a nossa autoridade máxima no município. Então, contar com a presença do prefeito Rodrigo junto aos alunos torna a proposta de roda de conversa muito mais dinâmica, sendo uma honra recebê-lo. As crianças ficaram muito felizes e emocionadas com a visita especial dele”.



Momento marcante

Para Ashiuchi, esse tipo de participação é sempre um momento marcante. “Gostei muito de responder às perguntas das crianças e fico muito feliz em ver os pequenos tão engajados com o futuro da nossa cidade”, disse.