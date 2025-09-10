LANCE LIVRE 10-09-2025

Parar o Congresso

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, o Boy, disse que o partido vai “parar” o Congresso Nacional se a anistia aos acusados de tentativa de golpe de Estado não for votada. Em entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira, 9, e publicada no portal do jornal O Estado de S. Paulo, o ex-deputado federal disse ter maioria para aprovar a proposta e defendeu que a medida seja “ampla, geral e irrestrita”.



Declarações

“Se não votarem a anistia, nós vamos parar o Congresso. Hoje temos maioria para isso. Não queríamos dar prejuízo ao País, evidentemente que não, mas nós vamos ter que parar, porque nós não temos outra arma, e nós temos que fazer alguma coisa”, declarou, em entrevista à Rádio Eldorado.



Orçamento de Suzano

A Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária realizará na próxima sexta-feira (12/09), às 18 horas, uma audiência pública no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista) para discutir com a população o projeto referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.



Detalhes

Durante o evento, serão apresentados detalhes sobre a legislação pertinente, indicadores e projeções econômicas, além de estimativa das receitas municipais.



Denis Watanabe

A atividade será conduzida pelo chefe da pasta, Denis Watanabe, acompanhado de sua equipe, cumprindo mais uma importante etapa do processo que definirá o desenho final da peça orçamentária do próximo ano. Neste momento, também serão discutidos os percentuais de cada fonte de receita que irão compor o valor final a ser trabalhado pela administração municipal.



Sugestões da população

As sugestões da população que forem recebidas de maneira presencial serão analisadas pelo Poder Executivo municipal, para que seja verificada a viabilidade da implantação conforme compatibilidade com o plano de governo e com o plano plurianual.