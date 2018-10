Lance Livre 10-10-2018

Nomes em 2020

Muitos nomes de candidatos de Suzano, que não conseguiram vencer nas eleições deste ano, vão ser novamente vistos em 2020 nas eleições municipais.

Agradecimentos nas redes sociais

Candidatos de Suzano utilizaram as redes sociais para fazer agradecimentos. Foi o caso da candidata a deputada federal pelo PR, Juliana A. Cardoso. Ela afirmou no Facebook que fez “um trabalho lindo, uma campanha olho no olho, na rua com muitas pessoas”.

Mensagem

“A voz do povo é soberana e nós devemos ouví-la sempre. Estou feliz pelo o que fizemos até aqui, mas vou continuar caminhando na política, pois acredito que ela sempre será a maior força para fazer as mudanças que tanto precisamos”, disse Juliana que recebeu mais de 25 mil votos.

Israel Lacerda

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda, também fez agradecimentos. “Humildemente venho agradecer todos os votos de confiança nessa eleição e o carinho comigo e minha família durante toda essa campanha nas ruas e aqui em minha página”.

Até Aparecida

O candidato federal eleito Marco Bertaiolli (PSD) fará neste final de semana uma camihada até a cidade de Aparecida.

194 quilômetros

Vai percorrer 194 quilômetros de extensão, pela Rota da Luz que passa por nove municípios paulistas, começando em Mogi das Cruzes e terminando em Aparecida.

Início

O percurso tem início na Estação Estudantes, em Mogi das Cruzes e passa por outras oito cidades, correndo paralelamente à Via Dutra: Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira e Aparecida.